Corona-Hysterie: Keine Behandlung für Schlagersängerin Hannah

Also, hat sie wieder versucht einen Arzt zu finden. Auch dieser wollte nicht, dass sie in die Praxis kommt. Sie hat dann schlussendlich doch die Notfallnummer gewählt, da wurden ihr Fragen gestellt. Fazit: Sie dürfe ganz normal in eine Ordination gehen, denn sie falle nicht ins Raster. Ihr wurde sogar ein Arzt genannt, der sie dann untersuchte. "Dieser Arzt war supernett."

Sie wurde dann aber doch aufgrund des tagelangen hohen Fiebers ins Krankenhaus überwiesen, da der Mediziner einen Bluttest wollte. Dort wurde ihr dann ein Mundschutz verpasst. "Die Leute sind vor mir geflüchtet", erzählt sie. Schlussendlich, nach Vorwürfen vom untersuchenden Arzt, warum sie nicht grippegeimpft sei, wurde doch ein Corona-Abstrich gemacht und sie ohne Medikamente gegen ihre Grippesymptome wieder nach Hause geschickt. Zwei Tage Quarantäne für die ganze Familie.

"Ich will nur darauf hinweisen, dass Menschen, die vielleicht nicht am Coronavirus erkrankt sind, teilweise nicht mehr diese ärztliche Fürsorge bekommen, die eigentlich notwendig wäre", sagt sie. "Was unser medizinisches Personal da jetzt durchmacht, ist unvorstellbar...es waren alle, bis auf einen präpotenten Krankenhausarzt, sehr nett, aber allen sind die Hände gebunden", so ihr Resümee.