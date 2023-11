Sängerin Anja Thaler trauert um Mutter: "Sie fehlt überall"

"Mein Vater und ich haben beide bis zum Schluss daran festgehalten, dass sie bleibt, und haben alles dafür getan, dass sie bleibt. Aber letztendlich war es dann halt vorbei."

Und jeder geht anders mit der Trauer und der Verarbeitung um. Nach dem kompletten Widerstand kam für Thaler "so eine Art Aufbrechen, Erkennen und Weitergehen – eine langsame Akzeptanz. Und mit der Akzeptanz vielleicht auch ein Hauch von Sinn und ein Hauch von Entwicklung und neuem Lebensmut und neuen Ideen."

Ihren großen Verlust hat sie in ihrem Debütalbum "... dann wären wir am Meer" und in dem Märchenbuch "Alles und Nichts! Das weiße Schiff" verarbeitet. "Wenn man so will, ist es ein Hinterfragen von allem, was ist, ein Ruf nach Tiefe, in dem Sinne, dass man nach innen geht", beschreibt sie ihr Album.