Rückzug: Andreas Gabalier macht ein paar Monate Pause

"Aus tiefstem, steirischen Herzen: Danke für alles! Es war einfach nur turbulent, großartig und unvergesslich", so beschreibt Volks Rock 'n' Roller Andreas Gabalier das vergangene Jahr. In einem Video auf seiner Facebook-Seite zog Gabalier nun Bilanz über 2019. Beruflich lief es für ihn mit einer "bombastischen Stadientournee im Sommer" super, die private Trennung von Freundin Silvia Schneider spricht er nicht an.