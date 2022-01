Royals in Wien gelandet: Was König Felipe und seine Letizia hier alles machen

Für Royal-Fans in Österreich wurde es am Montag spannend, denn Spaniens König Felipe VI. und seine Frau Letizia kamen auf Wien-Besuch. Zur Mittagszeit landeten sie am Flughafen Schwechat und wurden von Außenminister Alexander Schallenberg in Empfang genommen.

Für Felipe ist es übrigens der erste Österreich-Besuch seit er Regent ist, Letizia kam schon 2014 einmal vorbei (einige Monate nachdem sie Königin wurde) und besichtigte die Ausstellung des spanischen Malers Diego Velázquez in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums.

Altkönig Juan Carlos war 2007 zuletzt in Wien und damit der letzte spanische Monarch, der die österreichische Hauptstadt mit seiner Anwesenheit beehrte.