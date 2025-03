Ronja Forcher muss Abschied von ihrem "Bergdoktor"-Kollegen nehmen

Seit 2008 spielt Ronja Forcher (28) in der beliebten Serie "Der Bergdoktor" die Rolle der Lilli Gruber. In ihren Bergdoktor-Anfängen war die gebürtige Innsbruckerin gerade mal 12 Jahre alt.

Und auch in der "Bergdoktor"-Serie stand ihr jetzt ein Abschied, wenn auch weit weniger dramatisch, bevor. Einer der Schauspieler, mit dem sie eng zusammengearbeitet hat, verlässt nämlich am Ende der 18. Staffel den "Bergdoktor".

Und zwar Wolfram Berger (79), der Lillis Opa Rolf spielt. "Oh mein lieber Wolfi… ich werd dich am Set so unglaublich vermissen. Diese drei Jahre mit dir waren so cool, lustig, lehrreich und toll", postete Forcher auf Instagram.