Bergdoktor-Star Ronja Forcher schrieb Buch über den Verlust ihrer besten Freundin

Als Lilli Gruber sorgt Schauspielerin Ronja Forcher (28) in der beliebten Serie "Der Bergdoktor" schon seit 2008 für Furore. In ihren Bergdoktor-Anfängen war die gebürtige Innsbruckerin gerade mal 12 Jahre alt. Und hatte schon, was niemand ahnte, einen schweren Verlust hinter sich.

Ihre beste Freundin Sarah erkrankte unheilbar, und die beiden konnten nicht gemeinsam alt werden. In Forchers neuem Buch "Für immer an meiner Seite" (erscheint am 3. März in der Verlagsgruppe Droemer Knaur) schreibt die Schauspielerin darüber.

"Ich glaube nicht, dass ich all das geschafft hätte ohne meine Freundschaft und Erfahrung mit Sarah. Dadurch habe ich gelernt, was wirklich wichtig ist im Leben und dass der Weg, den dir dein Herz vorgibt, der einzig richtige ist, egal was andere sagen", so Forcher.

"Wir waren zwei Teile eines großen Ganzen. Zwei beste Freundinnen, zwei Schwestern im Herzen. Wir waren Sarah und Ronja, und zusammen fühlten wir uns unbesiegbar."