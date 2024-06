Bergdoktor-Star Ronja Forcher besingt jetzt ihre Heimat Tirol

Vor gut zwei Jahren ist Bergdoktor-Darstellerin Ronja Forchers Debütalbum "Meine Reise" erschienen. Jetzt brachte sie ihren neuen Song "Tirol Remix" heraus - eine Liebeserklärung an ihre Heimat, wie sie selber sagt.

"In Tirol bin ich aufgewachsen, hier lebt meine Familie, das ist meine Heimat und in Tirol wird ,Der Bergdoktor' nach wie vor gedreht. Mit und in Tirol bin ich groß geworden. Der Region und allen Menschen dort habe ich sehr viel zu verdanken. Aber es kommen auch viele Gäste und Fans der Bergdoktor-Serie aus nah und fern nach Tirol um dort Urlaub zu machen. Auch für sie ist dieses Lied", erklärt sie.

Bei dem Partylied könne jeder mittanzen, wie sie sagt. "Das ist mein Wunsch mit diesem Lied. Es geht um Lebensfreude, um gemeinsame, tolle Erinnerungen, um Spaß und gute Laune mit Freundinnen und Freunden", so Forcher.

"Tirol ist aber auch ein Song für alle, die fern ihrer Heimat wohnen, die weggezogen sind. Ich wollte dieses besondere Gefühl in Worte fassen, das jeder kennt, der nach langer Zeit wieder nach Hause kommt. Dieses Gefühl, das sich im Herzen auftut, wenn man wieder durch seine Stadt und seine Straßen der Kindheit geht. Wenn man merkt, dass die Heimat für immer ein Teil von einem bleiben wird", meint sie.

© Tirol Remix Cover Ronja Forcher

Am Sonntag, dem 16. Juni, feiert Ronja Forcher mit "Tirol Remix" in der ARD-Sendung "Immer wieder Sonntags" damit TV-Premiere. Live zu sehen ab 10:00 Uhr aus dem Europapark in Rust. Die Dreharbeiten für das Video fanden Ende Mai in der Region des Wilden Kaisers statt. Es wurde u.a. in Ellmau bei den Bergbahnen Wilder Kaiser und auf der Ellmauer Alm gedreht.

"Am 6. Juli 2024 um 13:00 Uhr, werde ich ein kleines Live-Konzert und eine Autogrammstunde auf der Bergstation der Bergbahnen Wilder Kaiser in Ellmau geben. Der Eintritt ist kostenlos. Kommt alle vorbei, ich freue mich auf euch", so Forcher.