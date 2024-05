"Der Bergdoktor": Das sind die 5 schönsten Drehorte der Serie

Wenn der Arzt kommt, ist man normalerweise nicht in der Stimmung, auf Naturschönheiten zu achten, aber bei einer Fernsehserie, die noch dazu "Der Bergdoktor" heißt, macht man sofort eine Ausnahme. Doktor Martin Gruber (Hans Sigl) übt seine Praxis im ORF und ZDF schon seit über 15 Jahren in bisher 17 Staffeln aus. In dieser langen Zeit ist er selbstverständlich viel herumgekommen.

Daher macht es Sinn, einmal die 5 schönsten Drehorte dieser Doktor-Spiele aus der Bergwelt näher zu betrachten. Die Dreharbeiten finden vor allem in Tirol, am Fuß des Wilden Kaisers, statt Man muss hier Ortsnamen wie Ellmau, Going, Scheffau, aber auch Schwaz nennen. Einer dieser Drehorte wurde erst vor wenigen Tagen durch einen Unfall schwer beschädigt.

1. Restaurant "Wilder Kaiser" von außen (beschädigt) und innen (intakt) Da in der Serie auch immer gern getafelt wird, spielt das fiktive Gasthaus "Wilder Kaiser" eine wichtige Rolle. In Wirklichkeit gehört die Außenansicht zum alten Dorfkrämerhaus auf dem Dorfplatz von Going. Dieses Gebäude wurde am 30. April schwer beschädigt, was zu Verzögerungen beim soeben gestarteten Dreh für Staffel 18 führt. Ein Maibaum stürzte nach einer zu starken Windböe auf das Gebäude, zerstörte große Teile der Fassade und verletzte auch einen siebenjährigen Jungen. Die Innenansicht des Serien-Gasthofs gehört hingegen zur Wirtsstube des realen Gasthofs Föhrenhof in Ellmau. Geboten werden dort vor allem bodenständige Gerichte der österreichischen Küche, wie geröstete Kalbsleber, Wiener Schnitzel oder Tafelspitz – und man braucht kein abgeschlossenes Arztstudium vorzuweisen, um etwas serviert zu bekommen.

2. "Arztpraxis" in Ellmau Innen- und Außenansichten gehören zum Bauernhof Hinterschnabel, der über Elmau gelegen ist. Dieser Drehort rückt auch verstärkt ins Interesse der Fans, da man dort an ausgewählten Tagen "Praxis"-Besuche absolvieren kann. Seit der Bergdoktor nämlich in diesem Gebäude seine Serien-Praxis betreibt, wurden die einstigen Bauernstuben liebevoll umgebaut und hergerichtet. Die Wiesen und Felder des Hinterschnabel-Hofs werden nach wie vor bewirtschaftet. Im Sommer kann die Original-Filmkulisse jeden Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 09:30 bis 12:00 Uhr besichtigt werden. Es sind aber Änderungen aufgrund von Dreharbeiten möglich.

© www.wilderkaiser.info/Felbert/Reiter Gruberhof als Wohnhaus von "Der Bergdoktor"

3. Wohnhaus "Gruberhof" Martin Gruber bewohnt seinen eigenen Bauernhof, der in Wirklichkeit Köpfinghof heißt und in rund 1.000 Meter Höhe oberhalb von Söll liegt. Das Bauernhaus und seine Panorama-Frühstücksterrasse mit einzigartigem Ausblick auf das gesamte Kaiser-Gebirge bis zur Hohen Salve sind längst zu einem Markenzeichen der Fernsehserie geworden. Auch diese schöne Location wird im Sommer für Touristen geöffnet. Man muss theoretisch gut zu Fuß sein, da man in etwa 90 Minuten hinwandern kann, doch es wird auch ein Traktor-Zubringerdienst angeboten. Allein der tolle Rundblick ist den Aufstieg oder die Auffahrt wert. Außerhalb der Besuchszeiten ist man aber nicht willkommen, da es sich um eine Privatstraße handelt, die zum Hof führt.

4. Ein doppeltes Krankenhaus Für die Spitals-Aufnahmen dient einerseits das Bezirkskrankenhaus von Schwaz als Außenkulisse: Das imposante Gebäude gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert, doch in seiner gegenwärtigen Form besteht es seit 1908. Die Innenaufnahmen für Krankenhausszenen werden dann in der zum Studio umgebauten Tennishalle Kaiserbad von Ellmau hinzugefügt.

5. Hintersteiner See Man muss auch nicht immer auf die Berge steigen, um ein Naturjuwel zu finden: Einer der schönsten Drehorte ist der Hintersteiner See im Naturschutzgebiet Wilder Kaiser; er gehört zur Gemeinde Scheffau. Am See steht ein öffentliches Strandbad zur Verfügung. Ein etwa einstündiger Rundgang führt an einigen Jausenstationen vorbei. Weitere Infos zu den Drehorten und Tourismus-Events findet Sie hier!