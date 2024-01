"Bergdoktor" Hans Sigl spricht offen über dunkle Momente in seinem Leben

Auch wenn die Serie "Der Bergdoktor" in die idyllische Bergwelt eingebettet ist, wird man immer wieder Zeuge von tragischen Schicksalen. Auch Schauspieler Hans Sigl sprach jetzt mit Marianne Hengl in ihrem Online-Talkformat "LICHTblicke & Wegweiser" über einen schweren Schicksalsschlag in seiner Jugend.