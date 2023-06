Hans Sigl über seine Bergdoktor-Rolle: "Es gibt keine Liebeswirren"

"Eines Tages ruft mein Agent an und meint, ich hab da eine Anfrage, aber ich seh' dich da überhaupt nicht drin, für die Arztserie ,Der Bergdoktor'. In dem Moment fällt mir das Handy aus der Hand - hatte ich mir doch gerade eine Woche zuvor genauso eine Serie 'kosmisch bestellt!´. Ich hab mich danach relativ schnell von der Agentur getrennt", so Sigl, der auch über seinen freiwilligen Ausstieg bei der Serie "Soko Kitzbühel" berichtet.

"Ich glaub', die waren ein bissi froh, dass ich gegangen bin, weil ich war am Set sehr anstrengend in dieser Zeit."

Und es gibt natürlich auch Zeiten, wo nicht immer gleich ein lukratives Jobangebot winkt und man zum Arbeitsamt pilgern muss. "Diese nette Dame hat gemeint, in einem Kinderpark würde noch ein Affen-Darsteller gesucht. Ich hab das aber nicht in Anspruch genommen, weil's halt doch nicht so ganz mein Rollenprofil erfüllt!", meint er lachend.

Hans Sigl kann aber nicht nur schauspielern, sondern auch singen. "Ich hab ein Solo-Programm - da pack ich immer wieder Austro-Lieder rein."