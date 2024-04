Warum Bergdoktor-Star Ronja Forcher jeden Tag in Tränen ausbricht

"Manchmal wäre ich gerne nicht so emotional. Aber so bin ich und das ist in Ordnung!", stellt sie klar. Viel Stärke gibt ihr ihr Mann Felix Briegel , mit dem sie seit 2022 verheiratet ist.

Als Lilli Gruber sorgt Schauspielerin Ronja Forcher in der beliebten Serie "Der Bergdoktor" schon seit vielen Jahren für Furore. Und trotzdem kämpft sie jeden Tag mit den Tränen, wie sie jetzt in einem Interview mit "die aktuelle" bekennt.

"Felix hat mir diesen Mut geschenkt, weil er mir jeden Tag zeigt, dass er mich so liebt, wie ich bin. Dass ich so, wie ich bin, genau richtig bin, mit allem, was dazugehört. Durch Felix habe ich gelernt, meine Verletzlichkeit und gleichzeitig auch meine Lebhaftigkeit und Ehrlichkeit zu akzeptieren, auch wenn das nicht immer allen gefällt", erzählte sie 2023 in einem "Bunte"-Interview.