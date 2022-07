"Rolling Stones" in Wien: Mick Jagger gönnt sich Dosenbier beim Wüstelstand

Bis zu 56.000 Fans werden beim mittlerweile 16. Österreich-Konzert der "Rolling Stones" im Wiener Ernst-Happel-Stadion am heutigen Freitagabend erwartet. Frontmann Mick Jagger ist bereits am Donnerstag in Wien eingetroffen - und nutzte die Zeit vor dem großen Gig für einen Sightseeing-Trip in die Wiener Innenstadt.

Mick Jagger unerkannt beim Würstelstand

Auf Twitter teilte Jagger Fotos von seinem Ausflug, bei dem er ganz ohne Security-Aufgebot spätabends durch die Straßen des 1. Wiener Gemeindebezirks spazierte - und sich wie jeder andere Normalo-Tourist vor Sehenswürdigkeiten knipsen ließ.