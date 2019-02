Richard Lugner hat wiedermal Stress mit seinen Opernballgästen

Mann darf also gespannt sein, ob sich auch die heurigen Gäste so auszeichnen, wie einst schon Sängerin Grace Jones, die sich in der Loge mehr als nur vergnügte ("Das war akustisch klar wahrnehmbar", so Lugner), oder wie Paris Hilton, bei der bereits die Autogrammstunde außer Kontrolle geriet, oder wie "Skandalnudel" Lindsay Lohan, die erst gar nicht auftauchte. Dem Geld rennt Richard Lugner bis heute hinterher.