Richard Lugner erschien mit Elefanten-Maske zum Geburtstag von Alfons Haider

Aber warum? Das frage sich so mancher der anwesenden G├Ąste. Leicht erkl├Ąrt, Alfons Haider ist n├Ąmlich ein gro├čer Elefantenliebhaber und hat jahrelang aus aller Welt gesammelt.

Am H├Âhepunkt seiner Sammeleidenschaft standen an die 2000 St├╝ck in seiner Wohnung. Nur mehr rund 800 sind davon jetzt noch ├╝brig, den Rest hat er verschenkt.

Den ersten hat ├╝brigens sein Vater 1957 seiner Muter geschenkt. Und schon als Kind wollte Klein-Fonsi immer in Sch├Ânbrunn zum Elefantengehege.

Also, lieber Herr Lugner - alles richtig gemacht mit Ihrem Auftritt..