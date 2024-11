Reinhold Bilgeri über seinen neuen Roman: "Mit viel Zorn geschrieben"

Überhaupt nicht „ungeschickt“ ist der ehemalige AHS-Lehrer mit den Worten, die er gekonnt in seinen Romanen zu Papier bringt. Wie in seinem neuesten „Das Gewissen der Taube“, welcher am 7. November erscheint.

Vater Rudolf

Die wahre Lebensgeschichte von Bilgeris Vater Rudolf, der als Deserteur zu den griechischen Partisanen übergelaufen ist, spiegelt sich in dem Roman ebenfalls wieder.

„Mein Vater hat in einem britischen Gefangenenlager in Ägypten Tagebuch geführt und ganz präzise aufgelistet, was er alles gesehen hat, was die Wehrmacht alles angerichtet hat in Griechenland damals und was die Nazis, die gefangen worden sind von den britischen Soldaten, auch in der Gefangenschaft noch immer weiterbetrieben haben. Alles, was in dem Buch zitiert ist, ist aus den Tagebüchern meines Papas. Das alles ist echt“, sagt Bilgeri.