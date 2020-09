Rapper Nazar hat eine neue "Granate"

Mehr als zwei Jahre lang war Rapper Nazar musikalisch verstummt. Ende August kündigte er dann an, dass bald wieder eine Single von ihm erscheinen wird. Und dafür wurde jetzt schon einmal fleißig am Musikvideo gearbeitet.

Gefährliche Bulldoggen, leicht bekleidete Frauen, Goldketten und deftige, nicht ganz so politisch korrekte Textzeilen - damit würde man Rap wahrscheinlich verbinden.

Und genau mit diesen Klischees befasst sich Nazar nun humoristisch in seiner neuen Single. So wurde die Bulldogge einfach gegen Chihuahua-Hündin Chloé ausgetauscht und Model Kathi Steininger schlüpfte in die Rolle der sexy Granate. Gedreht wurde in einem Kebabstand in Margareten.