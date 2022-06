Puls4-Moderatorin Julia Furdea konnte endlich heiraten

Die Hochzeit von Puls4-Moderatorin und Ex-Miss-Austria Julia Furdea (27) wurde zu einer wahren Zerrei√üprobe f√ľr die Nerven. Denn schon 2019 heiratete sie ihren Christian spontan in Venedig.

2020 sollte dann die kirchliche Hochzeit stattfinden, aber da machte Corona einen Strich durch die Rechnung und auch 2021 wurde es wieder nichts mit der Trauung.

Aber, wie heißt es doch so schön? Aller guten Dinge sind drei. Und so trat die Moderatorin am Wochenende jetzt endlich vor den Traualtar und teilte diesen Moment in den sozialen Medien.