Puls4-Wetter-Lady Julia Furdea schwelgt in Hochzeitserinnerung und zeigt die Fotos

"Dieser Hochzeitstag wird mir immer in Erinnerung bleiben. Einer der schönsten Tage. (...) Eine kleine, bodenständige Trauung in einer der schönsten Städte der Welt. Der tollste Mann, die großartigsten Trauzeugen, eine herzerwärmende italienische Standesbeamtin, richtig gutes Essen, viel Wein uuund Regen. Ja, wir sind am Abend teilweise knietief im Wasser gestanden und zum Hotel gewatet - und daran werde ich mich immer gerne zurückerinnern Man braucht im Leben oft echt nicht viel!"

Im Juni 2020 wollten die beiden kirchlich vor den Altar treten, coronabedingt wurde aber leider nichts daraus. Und auch 2021 wird es jetzt nix mit der geplanten großen Hochzeit.

Dafür soll sie 2022 "groß und elegant werden", wie die Ex-Miss verrät.