Johanna Setzer: "Mein Sohn ist das Beste, das mir passieren konnte"

"Es ist noch alles easy cheesy. Ich werde über diese Worte wahrscheinlich lachen, wenn er zu zahnen anfängt."

Eine große Umstellung plötzlich Mutter zu sein, war es für sie keine, wie sie betont. "Es ist überhaupt keine Umstellung. Es ist so, als wäre er schon immer dagewesen. Wenn du das 12 Wochen hast, ist es so, dass ich mich an das davor gar nicht erinnern kann", so Setzer.

"Es ist ein neuer Lebensinhalt und er ist das Beste, das mir passieren konnte. Ich liebe es, in der Früh aufzustehen und er strahlt mich an. Wie er ganz klein war, hat er ja alle zweieinhalb, drei Stunden trinken wollen, da war ich auch müde, aber ich hab mir gedacht: Für dieses Lächeln ist es mir wurscht, ob ich schlafe oder nicht. Das ist die schönste Erfahrung."

An weitere Kinder denkt sie momentan aber noch nicht. "Jetzt bleiben wir mal bitte bei dem einen. Ich habe ja sowieso zwei Patchwork-Kinder, also eigentlich hab ich drei Kinder. Aller guten Dinge sind drei – belassen wir es mal dabei und jetzt hat er meine komplette Aufmerksamkeit verdient und dann geht die Mami ab Herbst 2020 wieder arbeiten und dann reden wir weiter."