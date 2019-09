Gerold ist neuer Rudle-Führer beim Puls4-Format Sehr witzig?!

Seit Seidl abging, suchte man Nachfolger und fand ihn in Gerold Rudle (56), der – so Puls4-Unterhaltungschef Patrick Schubert – „a leinwande Art hat“ und der seinen Gästen den Raum gibt, den sie brauchen“. Was SAT1, RTL und BR gnadenlos und erfolgreich kopierten, bescherte dem Privatsender regelmäßig 200.000 Zuschauer. Die Pointen gehen nicht aus. Schubert: „Wir haben nach Tausenden Witzen noch Abertausende im Köcher. Der Stoff geht uns sicher niemals aus.“