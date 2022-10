"Für meine Schwestern im Iran": Aida Loos schneidet sich live die Haare ab

Die österreichische Kabarettistin mit persischen Wurzeln Aida Loos hat am Mittwoch live im TV ein Solidaritätszeichen für die protestierenden Iranerinnen und Iraner gesetzt und damit Moderator Thomas Mohr offensichtlich ein wenig überrascht.

Im Newsroom von Puls24 entschied sie sich - offenbar spontan - ihre Haare als Protestaktion gegen das erzkonservative Mullah-Regime im Iran zu schneiden. Sie wurde ins Studio geladen, um unter anderem über ihre Einblicke in die Proteste und die Situation für ihre Verwandten in dem Land zu erzählen.

"Habens a Schere?"

Die aktuellen Proteste zielen darauf ab, das Regime zu stürzen, ist die Kabarettistin überzeugt.

Das Abschneiden der Haare aus Solidarität auch in Ländern außerhalb des Iran sei wichtig, so Loos. "Es ist ein sehr wichtiges Signal, weil es nämlich zeigt: Wir sehen euch, wir stehen hinter euch, wir stehen für eure Rechte. Haare oder überhaupt nichts am Körper einer Frau darf etwas sein, worüber jemand anderer bestimmen darf und ... meine Haare, meine Entscheidung"

Auf die Nachfrage des Moderators, ob sie denn auch diesen Schritt machen würde, sagt Loos kurzerhand: "Habens a Schere?"

Moderator darauf: "Was?"

Nach mehrmaligem Nachfragen beider Seiten - "Sie machen es wirklich", "wie viel soll ich" -, greift Loos zur Schere und schneidet sich mehr als nur die Spitzen ab: "Für meine Schwestern im Iran!"