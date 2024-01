Kurz, Sobotka und Co: Politiker und Promis feierten beim Jägerball

Alle Jahre wieder, zumindest wenn nicht grad Corona-Zwangspause ist, treffen sich die Jagd- und Trachtenbegeisterten beim Jägerball in der Wiener Hofburg – am Montag war’s übrigens zum 101. Mal so weit. Diesmal stand der Ball unter der Patronanz des Burgenlandes, ganz nach dem Motto: "Auf der Pirsch im Land der Sonne".