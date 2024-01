Was Alfons Haider mit dem Jägerball zu tun hat - und warum er beim Opernball fehlt

Der diesjährige Jägerball (am 29. Jänner) steht unter der Patronanz des Burgenlands und dem Motto „Auf die Pirsch im Land der Sonne“ – wie passend, dass da der äußerst ballerprobte Mörbisch-Intendant Alfons Haider der prominente Weinpate ist.

Kürzlich moderierte er den „Ball der Offiziere“, der bunteste Ball für ihn. „Diese vielen Uniformen sind fantastisch. Eine unfassbare Pracht an Kostümen“, so Haider.

➤ Lesen Sie hier mehr: Philharmonikerball: Hochkarätige Gäste glänzten beim 100-Jahr-Jubliläum

Am Jägerball fasziniert ihn besonders, dass er von so vielen jungen Menschen besucht wird. „Wenn man in der Krachledernen oder im Dirndl ist, ist das sofort eine andere Stimmung.“

Der Wiener Opernball wird auch weiterhin ohne ihn über die Bühne gehen. Via Social Media wird das von vielen Fans sehr bedauert. „Es ist immer schön, zu sehen, wenn man abgeht“, so Haider dazu.

Und er hat das Gefühl, dass er irgendwann noch einmal mit dem Opernball zu tun haben wird - in welcher Form auch immer.

➤ Lesen Sie hier mehr: In diesen Roben glänzen die Tänzerinnen am Opernball 2024

Jedenfalls ist der heurige Jägerballwein ein Chardonnay vom Weingut Schwarz aus Andau. „Er ist äußerst cremig“, so Haider.