Warum ORF-Wetter-Expertin Christa Kummer auch Theologie studiert hat

Als Präsidentin des Grünen Kreuzes ist sie auch für den legendären Jägerball zuständig, der am 30. Jänner sein 100-jähriges Jubiläum feiert. „Ich habe sehr viel zu tun. Meine Generalsekretärin geht unter. Es kommen auch jetzt noch täglich so an die 400 Mails herein. Die Kartennachfrage ist ungebrochen, wir sind heillos ausverkauft.“

Sie wird übrigens ein Dirndl von Hanna-Trachten-Designerin Constanze Kurz tragen.

Was Christa Kummer glücklich macht, wie sie ihre erste Wettermoderation in Erinnerung hat und warum danach in den Medien geschrieben wurde: "Die neue Wettermoderatorin heißt Christa Kummer und trug auch solchen", sehen Sie im Video oben.