Plötzlich Pink: Conchita überrascht mit neuer Haarfarbe

Für seine wechselnde Haarpracht ist Sänger Tom Neuwirth alias Conchita alias Wurst ja bekannt. Und jetzt darf es da auch einmal Pink sein. "I hob so a Freid", schreibt der Künstler zum Foto auf Instagram und bedankt sich beim Ex-Starmania-Teilnehmer Martin Zerza für die Frisur.

Und die Aufmerksamkeit nutzt der Sänger auch gleich um einen Lesetipp abzugeben, der ihm eine Herzensangelegenheit zu sein scheint. "Da ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe: Lest bitte 'Why I'm No Longer Talking to White People About Race'." In dem Buch geht es um Rassismus und Ungleichbehandlung von Weißen und People of Colour.