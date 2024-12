Peter Tichatschek enthüllt: Rolf Rüdigers Kampf gegen einen fiesen Weihnachtsvirus

Das Buch handelt von einem Internetvirus, der Weihnachten löschen will. „Und als ersten großen Versuch, ob denn das auch funktioniert, infiltriert er die Schneekugel-Manufaktur. In Wien wurde ja vor weit über 100 Jahren die Schneekugel erfunden. Und mein Grundgedanke war, was wäre, wenn Rolf Rüdiger dann am Ende in einer Schneekugel gefangen ist? Und so hat sich die Story entwickelt“, so Tichatschek, dem die besten Ideen beim Einschlafen kommen.