Moderator Peter Tichatschek: Rolf-Rüdiger-Krimi und Dancing-Stars-Trauma

Passt auch gut zu Tichatschek, der ja jahrelang die ORF-Sendung „Frisch gekocht“ moderiert hat. „Und das war ein Riesengewinn für mich, meinen Gaumen und für mein Umfeld. So viel wie ich in den über 1.500 Sendungen von den Profiköchen und Haubenköchen gelernt habe, das kriegt man, glaube ich nur in drei, vier Ausbildungsstufen mit. Und bei mir lief das halt so nebenbei und das war wirklich fantastisch“, so der passionierte Hobbykoch, in dessen Kühlschrank nie der Prosecco fehlen darf.