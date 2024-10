Peter Kraus darf nicht bei Udo-Jürgens-Gala singen: "Macht mich traurig"

Entertainerlegende Udo Jürgens (gestorben 2014) und seinen Kollegen Peter Kraus (85) verband eine langjährige Freundschaft. Also passend, dass Kraus auch bei der großen ARD-Udo-Jürgens-Gala (Aufzeichnung am 20. November in München) auftritt. Und genau das war auch geplant, nur jetzt wurde Kraus einfach ausgeladen. Bei der Eurovisions-Show "Udo Jürgens forever" darf Kraus also jetzt doch nicht singen. "Man ließ mich wissen, das Konzept der Sendung hätte sich geändert und man wolle nur noch junge Künstler auftreten lassen. Diese Absage macht mich wirklich traurig. Ich bin zwar 85, aber ich gehe ja noch nicht am Stock", so Kraus erschüttert gegenüber der deutschen Bild.

Für die Geburtstags-Gala wollte er den Jürgens-Song "Was ich dir sagen will" performen. "Ich hoffe nur, dass die jungen Künstler die Lieder von Udo nicht verstümmeln. Schon in der Show zu seinem 80. Geburtstag hat man Udos missmutigem Gesicht angesehen, was er von den Darbietungen seiner Lieder einiger junger Kollegen hält", so Kraus. Der Bayerische Rundfunk dementiert, dass die Ausladung etwas mit dem Alter zu tun hätte. "Der BR bedauert die Enttäuschung seitens Peter Kraus ausdrücklich. Es ist allerdings nicht korrekt, dass Herrn Kraus aus Altersgründen abgesagt wurde. Die Absagemail der Produktionsfirma Constantin Entertainment an das Management von Peter Kraus liegt uns vor und lässt keinen solchen Schluss zu", heißt es.

"Fakt ist, dass wir in der Show eine große Bandbreite von Künstlern jeden Alters präsentieren werden, darunter auch ältere Stars wie Howard Carpendale und Wencke Myhre. In der Planung der Show hat die Constantin eine Reihe von Künstlern auf ihre Verfügbarkeit angefragt, musste sich aber am Ende für ein Lineup entscheiden." Wer Peter Kraus trotzdem sehen will, der hat zum Beispiel am 9. November in Wien die Möglichkeit. Aufgrund der großen Nachfrage, wurden für das Konzert in der Wiener Stadthalle zusätzliche Tribünen geöffnet. Nach über 4000 verkauften Karten sind nun weitere 500 Tickets erhältlich.