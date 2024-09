Jenny und John Jürgens über den neuen Udo-Song, Kritik und die pikante Biografie

"Ich hab’ noch was vergessen, hier bei dir. Als ich fortging, blieb etwas von mir hier ...“ – 1985 hat der große Entertainer Udo Jürgens (gestorben am 21. Dezember 2014) das Lied „Als ich fortging“ geschrieben. In einer jazzigen Version (seine musikalischen Wurzeln lagen ja im Jazz), veröffentlicht wurde es aber nie.

Jürgens und Bassey

Apropos Kino, ein bisschen erinnert der Song an James Bond – spannendes Detail am Rande: einst komponierte Jürgens das Lied „Reach For The Stars“, welches Shirley Bassey 1961 zum Welthit machte. Und Bassey steuerte mit „Goldfinger“, „Diamonds Are Forever“ und „Moonraker“ gleich drei große 007-Titelsongs bei. So schließt sich dann irgendwie der Bond-Bassey-Jürgens-Kreis.

Jedenfalls sind sich die Kinder sicher, dass ihrem Papa Udo die Cress-Version von „Als ich fortging“ gefallen hätte. Überhaupt habe sie der Fund „echt umgehauen“. Man hätte es eigentlich auch a cappella veröffentlichen können, denn „Udo singt so klar, so gut, so 150 Prozent. Er hat immer alles gegeben, auch auf einem Demoband“, so John. „Seine Botschaften verstehen, das war ihm immens wichtig.“