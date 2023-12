Verrückte Fan-Liebe: Ein Mädchen wollte sich von Peter Kraus überfahren lassen

Weder Jungbrunnen noch der Heilige Gral sind sein Geheimnis, sondern Disziplin – und gute Ärzte. "Ich habe einen ganz tollen Arzt in St. Pölten und mit dem arbeite ich sehr gut zusammen. Und ansonsten mit meiner Privatärztin – mit meiner Frau – die auch sehr viel weiß, sehr gut kocht und darauf achtet, dass ich nicht zu viel Falsches esse", erzählt er.

"Dann mach ich auch körperlich ein bisschen was. Aber das kommt mir sehr entgegen, weil ich ein unruhiger Geist bin. Also, ich laufe gern und bin gern unterwegs. Aber ich bin kein Fitness-Fanatiker – einfach Fitness ins Leben integrieren. Die alte Geschichte – Lifte auslassen und so weiter."

Apropos Geschichten, aus seinem bewegten Leben will er am 7. April 2024 im Gespräch mit Künstlermanager Herbert Fechter im Wiener Theater Akzent erzählen. "Und die Zeit aufleben lassen, weil es so lange her ist – die Wahnsinnszeit, wie es bei mir losging und der Rock ’n’ Roll und all das".

Seinen Gitarristen hat er natürlich auch mit dabei, denn "wenn ich Lust habe, dann singe ich schnell was mit ihm. Es wird sehr improvisiert. Und das reizt mich auch, weil diese Art von Entertainment ist vielleicht ganz gut für meinen Kopf – für die Zukunft", lacht er.

Und am 9. November 2024 steht er dann bei seiner großen Geburtstagsgala auf der Bühne der Wiener Stadthalle – angeblich sein Abschiedskonzert.

"Na ja, jetzt hab ich sieben Abschiedstourneen in Wiederholung hinter mir. Irgendwann muss ich ja mal aufhören. Ich sehe das so: Ich bin unheimlich dankbar, dass so viele Fans aus dieser langen Zeitepoche immer noch da sind, wenn ich irgendwo auftrete und ich finde, dem muss man gerecht werden. Da kann man nicht einfach sagen, es interessiert mich nicht. Und ich würde sagen, so lange es mir körperlich, gesundheitlich gut geht und die Stimme gut ist, warum nicht", so Kraus.