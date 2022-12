Peter Kraus über die Liebe, sein Lebensmotto und die Vorfreude auf seine Konzerte

„Ich glaube, es ist sehr viel der Wille. Der Wille, dass du sagst, ich will eine tolle Ehe führen. Bei uns ist es. Und wenn ich jetzt erzähle, dass wir nie richtig gestritten haben, dann glaubt mir das sowieso keiner, aber es ist so. Ich glaube, das hängt damit zusammen, man lernt sich kennen, weiß, wie der andere reagiert. Streiten gibt’s wirklich nicht bei uns. Das macht nur alt und hält auf. Streiten verkürzt nur das Leben“, meint er darauf angesprochen, was eine gute Ehe ausmacht. Es gibt auch nichts, was der beliebte Entertainer bereut, wie er verrät, denn „jetzt kommen wir zu dem, was ich am besten kann. Ich kann unheimlich gut vergessen. Ich trauere nichts nach, ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich vergesse das Negative, das Positive auch. Ich denke immer nach vorne.“

Kürzlich kursierte eine falsche Todesmeldung über ihn, was den Sänger doch ziemlich irritiert hat. „Was soll man dazu sagen? Eine verrückte Zeit. Ich sehe das auf meine Art und sage, scheinbar bin ich populär, dass sie mich genommen haben, aber es ist verrückt.“