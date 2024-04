Als Peter Kraus mit seinem BMW 507 für große Verwirrung sorgte

Bei der Neu-Eröffnung der Hotel-Legende „Schwarzes Rössl“ am Wolfgangsee gab sich natürlich auch Peter Kraus die Ehre. 1961 mimte er in dem Film "Im Schwarzen Rössl am Wolfgangsee" den "feschen Gustl". "So viele Erinnerungen an den Film und die wunderbare Region!", schwärmte er.

Die Gastgeber Benita und Matthias Hinterberger ließen für 120 geladene Gäste den Retro-Chic wieder aufleben. "Wir sehen das Projekt ,Schwarzes Rössl’ als Paukenschlag für den Wolfgangsee, um auch anderen Mut zu machen, die Dinge anzugreifen und zu TUN", meinte Matthias Hinterberger.

Und Peter Kraus erinnerte sich gerne an eine kuriose Begebenheit. "Ich bin damals mit meinem BMW 507 zum Filmdreh an den Wolfgangsee angereist – auf der Rückbank hatte ich einen Bootsmotor und am Beifahrersitz meine Mono-Wasserski im Gepäck. Innerhalb von ein paar Tagen ging das Gerücht herum, dass ich mit meinem Auto als Amphibienfahrzeug am Wolfgangsee in der Früh Wasserski fahre", erzählte er lachend.

Jedenfalls wurde dem Hotel innerhalb weniger Monate neues Leben eingehaucht. Der Hotelkomplex, der in den 1960er Jahren im Zuge des Hypes um den Schlager-Film "Im Schwarzen Rössl", dem damaligen Standard entsprechend errichtet wurde, erfuhr eine Kernsanierung und erstrahlt nun als das erste Retro-Boutique-Hotel am Wolfgangsee in einem wohldurchdachten modernen Konzept mit 27 Zimmern und Suiten.