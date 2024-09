ORF-Moderator und Musiker Tobias Pötzelsberger: "Nervöser als bei der ZiB"

Und wahre Freunde sind herrlich ehrlich, so auch Fux, der verschmitzt grinsend zugibt: "Jetzt muss ich mich sehr diplomatisch ausdrücken. Sagen wir mal so: Ich gehe auf sein Konzert, ich kaufe auch eine Karte, ich weiß aber nicht, ob ich es tun würde, wenn es nicht die Musik von Tobias Pötzelsberger wäre. Wir haben intern den Running Gag - und er findet es zumindest lustig, wenn es aus meinem Mund kommt. Ich sage immer, es klingt so ein bissl wie ein Dawson’s Creek-Soundtrack (Anmerk.: beliebte US-Teenie-Serie). Die Kamera fliegt über den See und filmt Katie Holmes und James Van der Beek beim Knutschen ab. Aber Geschmäcker sind verschieden. Wenn ich mich da im Lokal umhöre, im vollen Gastgarten, dann sagt die Hälfte, ich liebe die Musik und die andere denkt so wie ich. Das ist halt einmal so."

Tobias nimmt das übrigens wirklich mit Humor. Später darauf angesprochen, meint er: "Patrick hat eine entwaffnende Ehrlichkeit und ziemlich charmant ist er auch. Früher war das bei vielen Musikern sogar das Ziel, im Soundtrack bei einer Fernsehserie unterzukommen. Früher hat man da auch wahnsinnig viel Geld verdient, glaub' ich. Aber ich lege es nicht darauf an, finde aber, dass es ein Kompliment ist."

Aber wie passt das eigentlich zusammen, der toughe Journalist und der gefühlvolle Musiker? "Tobias ist immer noch der Jugendliche, der im Probekeller jammt und vor sich hin summt und so entstehen dann Songs. Und er verarbeitet in der Musik seine Gefühle und das, was in ihm vorgeht. Und das ist wunderschön, wenn man das emotional so kanalisieren kann. Das sollte man sich auch nicht nehmen lassen. Das kann sehr wohl koexistieren. Du kannst der toughe, normale, seriöse News-Mensch sein, aber jeder hat ja hoffentlich ein Herz und eine Seele - und warum soll das nicht auch rausdürfen?", so Fux.

Nervöser als bei ZiB

Und dann kommt er endlich, schlendert die Gitarre geschultert die Stumpergasse hinauf - bisserl verspätet, schließlich galt es noch eine ZiB zu moderieren. "Von der einen Bühne auf die nächste, das ist eh spaßig", grinst er. Nervöser ist er vor so einem Auftritt, wie er zugibt. "Viel nervöser sogar, weil da geht’s um Persönliches, um meine Musik. Und die ZiB ist ja das Überbringen von Botschaften. Jetzt will ich meine eigene Botschaft anbringen. Da ist man verletzlicher. Aber es ist mein drittes Album, ich hab es ja schon ein paar Mal gemacht, das wird schon gehen", schmunzelt er.

12 Jahre hat's jetzt dafür gebraucht, weil das Leben dazwischengekommen ist. "Ein Kind, eine Pandemie und so ein, zwei Jahre, wo es mich einfach nicht gefreut hat. Und das ergibt 12 Jahre plus eine Arbeit, die mich schon in Anspruch nimmt."

Umsicht und Nachsicht

Umsicht und Nachsicht möchte er mit seinem neuen Album "Prudence" transportieren. "Das ist etwas, das der Welt fehlt. Das würde ich gerne vermitteln. Ganz wichtig ist das Gefühl, das die Musik ausstrahlt und da hoffe ich, dass das so eine Wärme ausstrahlt und man ein Wohnzimmergefühl bekommt, wenn man es hört. Es ist jetzt nicht wahnsinnig laute Rockmusik. Ich freue mich, wenn es schmeichelhaft und wohltuend ist. Das ist das, was ich bei Musik auch suche, dass ich mich geborgen und aufgehoben fühle."