ORF-Chef Wrabetz: Dancing Stars soll erst im Herbst weitergehen

Wegen des Coronavirus konnte Wrabetz seinen 60. Geburtstag auch nicht so feiern, wie er das gerne wollte und musste auf Skype zurückgreifen. "Nur meine Tochter war in ,real life' da - sie hat mir eine Torte mit 60 brennenden Kerzen vor die Tür gestellt, geläutet und ist dann am Ende des Ganges gestanden - das war sehr berührend."