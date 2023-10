ORF-Ärztin Christine Reiler hat Ärger mit Internetbetrügern

Auch ORF-Ärztin Christine Reiler wurde jetzt Opfer dieser Internet-Betrugsmasche. Ihre Identität wurde für die Bewerbung eines Nahrungsergänzungsmittels, das angeblich bei Bluthochdruck helfen soll, missbraucht.

➤ Lesen Sie hier mehr: Christine Reiler über Miss-Wahlen, Kinder, Karriere und Gesundheitstipps

"Jetzt hat es mich auch erwischt und irgendwelche Betrüger verwenden mein Bild für ihre dubiosen Produkte! Nein, ich unterstütze das Zeug nicht und die Anzeigen sind nicht von mir! Also Achtung bei Cardione und was weiß ich für Produkten, die hier illegalerweise in meinem Namen beworben werden", warnte sie auf Facebook.