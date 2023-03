Christine Reiler über Miss-Wahlen, Kinder, Karriere und Gesundheitstipps

Sie selbst macht glücklich, wenn sie Zeit mit ihrer Familie (sie hat mit ihrem Ehemann Markus zwei Kinder) verbringen kann – und kochen.

„Kochen beruhigt mich. Das klingt sehr altbacken, ich weiß, aber es ist wirklich so. Da kann ich so zu mir kommen. Die Kinder können daneben spielen oder mir auch helfen. Das sind so alltägliche Situationen, aber das ist was, das mich sehr happy macht oder eben in der Stille in der Natur sein, meine Pflänzchen ausrupfen und schön drapieren, meinen Tee gestalten, solche Sachen.“

Ihren Kindern möchte sie Urvertrauen, Selbstliebe und Selbstvertrauen mitgeben. „Loyalität und Respekt finde ich immer wichtig im Leben und eine gewisse Weltoffenheit, weil wenn das jeder hätte, würden wir uns gegenseitig nicht immer so bekriegen, denke ich.“

Was sie zu Dancing Stars sagt, ob sie auf der Straße erkannt wird und um ärztlichen Rat gefragt wird und wie sie die Coronalage einschätzt, sehen Sie im Video oben.