Opus-Mastermind Ewald Pfleger: Das Geheimnis hinter dem Welthit "Live is Life"

Zusammenfassung Der Welthit "Live is Life" wurde 1984 veröffentlicht und entwickelte sich trotz anfänglicher Herausforderungen zu einem internationalen Erfolg.

Ewald Pfleger, Gitarrist und Mastermind der Band, erzählt in seiner Biografie von seinem musikalischen Werdegang, den Höhen und Tiefen mit Opus und dem anhaltenden Erfolg des Songs.

Auch nach dem offiziellen Abschied der Band 2021 bleibt Pfleger aktiv in der Musikszene und wünscht sich, noch lange kreativ und gesund weitermachen zu können.

Und hiermit ist endgültig geklärt, wie sich der Welthit made in Austria richtig schreibt: „LiVe is LiFe“ (1984). Heißt so viel wie Live-Spielen bedeutet das wahre Leben. Opus-Mastermind Ewald Pfleger (wird am 6. Mai 70) hat sich vom Geräusch, den ein Zug macht, wenn dieser über die Eisenbahnschwellen fährt, dazu inspirieren lassen, wie er in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erzählt. Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Ewald Pfleger

„Musik war immer so dominierend bei mir, dass ich beim Gehen oder beim Zug sitzen auf die Umgebung gehört und geschaut habe und beim Zug ist mir das ,dududum’ so aufgefallen. Und das hat mich später dazu veranlasst, diesen Rhythmus für ,Live is Life’ zu verwenden.“

Und so wie das Lied heißt auch seine Biografie (Ueberreuter Verlag; 26 Euro), in der der gebürtige Burgenländer seine musikalische Lebensgeschichte, gespickt mit zahlreichen Anekdoten erzählt.

„Unglaublich ist, dass es das Lied immer noch schafft, für uns sehr erfolgreich auf allen möglichen Seiten der Erde gespielt zu werden und uns Aufträge zu bringen. Oder auch Einnahmen tantiemenmäßig, weil ja 700 Einsätze täglich im Radio gespielt werden. Dass ein Lied nach so langer Zeit noch so erfolgreich sein kann. Das hätten wir uns nie gedacht. Das ist wirklich ein Traum, dass so etwas möglich ist in der Musik.“

Schon als Kind träumte Pfleger davon, professioneller Musiker zu werden, der Weg bis dahin war aber kein leichter. Einmal wurde der Band Opus sogar geraten, das Singen lieber sein zu lassen und nur Instrumentalmusik zu machen. Und auch der spätere Welthit „Live is Life“ hatte einen holprigen Start. Schlussendlich ermöglichte er aber Opus zahlreiche internationale Konzerte. Selbst Ö3 hat für die Band sogar einmal extra die Nachrichten verschoben (warum, sehen sie am Sonntag um 18.30 Uhr auf KURIERTV - oder im Video oben).

„Zum Beispiel in Chile bei diesem begeisterten Publikum, unsere Songs zu spielen und das auch live im Fernsehen. Da waren angeblich 400 Millionen Zuseher in ganz Lateinamerika. Das war schon ganz was Besonderes, weil die Leute uns so gefeiert haben. Die haben alle Songs versucht, mitzusingen. Sie sind immer aufgesprungen und haben die Polster in die Luft geschmissen. Das war wirklich ein Event, wie man es sonst nicht so erlebt.“ 2021 gab die Band ihren Abschied, doch Pfleger denkt noch lange nicht an Pension.

„Ich hab sicher sehr viel erreicht und ich hab fast alles, was ich mir wünschen kann. Ich würde mir wünschen, dass ich noch länger so aktiv und gesund bleibe, wie es jetzt ist und dass ich noch lange meine Musik machen kann“, so der Musiker. Warum Jörg Haider einst geklagt wurde und wie Ewald Pfleger mit seinem Tinnitus umgeht und noch viel mehr, sehen Sie im Video oben.