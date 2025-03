"Mama Putz" Cécile Nordegg singt jetzt erstmals Wienerisch

Hierzulande ist sie eher bekannt als Werbegesicht für einen Möbelhändler. Sie ist nämlich Mama Putz der XXXLutz-Familie. „Mit viel Freude und viel Spaß“, so Nordegg in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ (jeden Sonntag um 18:30 Uhr auf KURIERTV).

Jetzt hat sie mit ihrer Band große Konzerte bei der „Dakar Music Expo“ (Senegal) und in Guatemala beim Jazzfestival gegeben. Nordegg nimmt sich auch immer Musiker des jeweiligen Gastlandes dazu. Vor allem in Mittelamerika ist ihre Fanbase groß.

Alleine auf Instagram hat Nordegg über 400.000 Follower. Zum Vergleich: bekannte heimische Bands wie Bilderbuch (über 99.000 Follower) oder Wanda (über 77.000 Follower) folgen weit weniger Fans.

Nordegg findet es schade, dass ihre Musik in Österreich eher nicht so bekannt ist. „Sagen wir so: Österreich hat ein paar Lieblinge und das ist auch sehr schön und da sind auch sehr gute Leute dabei und bei den anderen schauen sie ein bissi weg. Gut, da kann man nix machen.“

Jetzt hat sie sich auch an etwas ganz Neues gewagt, sie bringt ihr erstes Album auf Wienerisch heraus.