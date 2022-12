Opernstar Anna Netrebko musste in Pariser Krankenhaus behandelt werden

Ihr Ehemann Yusif Eyvazov (45) legte in den letzten Tagen einen eher heiklen Auftritt hin. Denn er gab ein Konzert in der Crocus City Hall in Moskau. Seit dem Angriffskrieg der Ukraine in Russland standen Netrebko und er ja immer wieder in der Kritik, da sie sich lange nicht deutlich von Präsident Putin distanzieren wollten.