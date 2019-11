Operndiva Anna Netrebko wäre gerne "nur" Hausfrau

2014 begann diese ganz große Liebesgeschichte. Opernstar Anna Netrebko und ihr Kollege Yusif Eyvazov lernten sich bei den Proben zur Aufführung von "Manon Lescaut" in Rom kennen und heirateten an 29. Dezember 2015. Seither geben die beiden auch immer wieder gemeinsam Konzerte.

Mit dem großen Ruhm von Anna konnte Yusif anfangs nicht ganz so leicht umgehen, wie er jetzt in einem Interview mit der deutschen "Bild" gestand. „Die ersten Jahre waren hart, das muss ich zugeben. Inzwischen nicht mehr, weil …“

„… weil es ihm total egal ist, was andere über ihn sagen. Er ist so gut, wie er ist, weil es ihn nicht kümmert, was Kritiker über ihn schreiben, sondern einfach macht, was er zu tun hat. Dafür bewundere ich ihn“, ergänzt sogleich Netrebko, die sich ein Leben ohne die Oper aber durchaus vorstellen könnte.

„Oh, ich könnte ganz leicht Hausfrau sein! Ehrlich. Jedes Mal, wenn ich auch nur ein paar Tage Urlaub habe, habe ich überhaupt keine Lust, wieder zur Arbeit zu gehen“, meint sie.

Beide achten penibel darauf, Berufliches und Privates nie zu vermischen. "Auf der Arbeit sind wir Partner, aber sobald wir nach Hause kommen, nur noch Ehemann und -frau. Die Musik bleibt in der Oper. Es wäre unmöglich zusammenzuleben, wenn wir das anders handhaben würden“, so Eyvazov.