Anna Netrebko will momentan nicht mal an Musik denken

Dort feierten die beiden samt Annas Söhnchen Tiago den 75. Geburtstag von Yusifs Mama Shafiga. „Ich bin so glücklich eine Auszeit von der Bühne zu nehmen um meine Energie und Kraft zurückzuerlangen. Ich werde einige Zeit mit meiner Familie verbringen, neue Orte kennenlernen, ausruhen, lesen, spazieren gehen, schwimmen, gut essen und am allerwichtigsten, nicht über die Musik nachdenken“, so Netrebko via Facebook.