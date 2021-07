Ö3-Abschied: Martina Rupp über Pension, Hochzeit und neue Projekte

Eigentlich wollte sie still und leise verschwinden, „wie’s Würschtl im Kraut“, zu schwer fällt ihr der berufliche Abschied von Ö3. Mit 18 hat Martina Rupp (wird am Dienstag 60) die Radioleidenschaft gepackt, jetzt 42 Jahre später geht sie in Pension („Ich kann das böse P-Wort gar nicht aussprechen“).

„Es ist wie sterben für mich, das ist schon sehr theatralisch, das gebe ich zu, aber es war halt für mich so ein großer Teil des Lebens“, erzählt sie offen und ehrlich im Ö3-„Frühstück bei mir“, zu dem sie Kollegin Claudia Stöckl regelrecht überreden musste.