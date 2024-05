Oberschenkelhalsbruch: Dagmar Koller sitzt im Rollstuhl

In der Wiener Gesellschaft hat man sich schon länger gefragt, wo eigentlich Dagmar Koller (84) ist - Gerüchte um ihre Gesundheit machten die Runde.

"Es geht mir gut, aber mein Körper ist im Moment nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde. Ich sehe manchmal an mir herunter und denke: So ein Mist! Der blöde Fuß, das blöde Bein … Aber soll ich deshalb Trübsal blasen? Nein!", meint sie aber tapfer.

"Ich hatte schlimme Schmerzen, aber jetzt geht es schon wieder. Ich habe mein Leben lang getanzt. Vielleicht hilft mir dieses Training heute." Überhaupt wünscht sie sich spätestens an ihrem 85. Geburtstag am 26. August wieder tanzen zu können.

Sie macht jetzt Ergotherapie und arbeitet regelmäßig mit einer Physiotherapeutin.