Worauf Dagmar Koller niemals verzichten könnte

Dagmar Koller legte eine beachtliche Bühnenkarriere hin und war 30 Jahre lang mit dem Wiener Bürgermeister Helmut Zilk († 2008) verheiratet. Am Montag wird sie 80 und am 7. November erscheint ihre Biografie „Dranbleiben!“

Drei Worte, die mich beschreiben ... demütig, dankbar und lebensfreudig. Das sind die drei wichtigsten Worte für mich.

Mein innigster Wunsch, um die Welt zu verändern/verbessern, wäre ... dass die Menschen mehr miteinander auskommen, dass es keine Kriege gibt, dass wir Freude an der Natur haben und die Natur schützen so gut es geht und nicht so vernachlässigen, wie wir es jetzt tun.

Wenn ich einen Tag ein Mann sein könnte, würde ich... nicht einen Tag möchte ich ein Mann sein, ich bin eine sehr glückliche Frau. Aber ich liebe die Männer.

Die beste Entscheidung meiner beruflichen Laufbahn war, ... mir immer treu zu bleiben. Ich habe mich nicht verbiegen lassen. Die wollten immer aus mir einen anderen Typ machen, dass ich so bin wie sie. Nein, ich bin so wie ich bin.

Das schönste Kompliment, das ich je bekommen habe, war, ... dass man mich für meine Leistung bewundert hat, dass man mir gesagt hat, das war unglaublich in dieser Rolle, was du da geleistet hast. Das hat mich sehr glücklich gemacht, weil es sehr hart erarbeitet ist.