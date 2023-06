Nico Santos über Zukunftwünsche, Panikattacken und eine lustige Verwechslung

Heiß auf Eis war am Mittwoch der erfolgreiche deutsche Singer-Songwriter Nico Santos (30), der für über 600 Fans live u. a. seinen neuen Eskimo-Sommerhit "Like Ice in the Sunshine" im Wiener MuseumsQuartier performte.

"Der Song hat nicht nur mich und meine Kindheit geprägt, sondern auch die meiner Eltern. Ich glaube, das ist so ein generationsübergreifendes Ding, was ein bisschen eine Nostalgie entfacht, wo man ein Teil davon sein will. Ich hab mich so gefreut als ich die Anfrage bekommen habe, dieses Lied zu machen."