"Nicht groß geworden, um klein zu denken": Gabalier in Graz geehrt

Kurz und Strache einen Tag nach Opernball in Graz

Abseits der Auszeichnung für Gabalier hatte sich die halbe Bundesregierung ein Stelldichein am Ball gegeben: Für Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) war der Bauernbundball in Graz zwar keine Premiere, aber er war zum ersten Mal als Kanzler da: "Ich freue mich auf die unglaublich vielen Menschen, die jedes Mal da sind, auf die ausgelassene und gute Stimmung, aber es ist auch eine gute Möglichkeit für uns als Bundesregierung allen Bäuerinnen und Bauern Danke zu sagen, für ihren Einsatz, für ihre Arbeit und dafür, dass wir alle in Österreich von ihren gesunden Produkten profitieren können. Aber auch dafür, dass sie die Landschaft so schön gepflegt aussehen lassen. Das wäre ohne die Bäuerinnen und Bauern unmöglich."

Noch am Donnerstag war er beim Opernball in Wien im Frack zu sehen, am Bauernbundball erschien er in einem Trachtenanzug, gestand aber ein: "Ich bin nicht sonderlich oft in Tracht, aber der Trachtenanzug ist definitiv bequemer und vor allem einfacher anzuziehen als der Frack." Auf der Tanzfläche sah man ihn allerdings kaum: "Ich bin ein furchtbar untalentierter Tänzer, das überlasse ich heute anderen."