Neues Projekt von Ana Milva Gomes und Niko Niko: Wie man zum Star wird

Abendstimmung im Penthouse im dritten Bezirk in Wien, romantisch beleuchtet durch unzählige Kerzen, ein Streichorchester und vor dem Mikrofon steht Musicalstar Ana Milva Gomes in einer pompösen Robe von Designer Niko Niko und singt mit kraftvoller Stimme "Take Me To Church“. Da im Moment ja keine Konzerte vor Publikum möglich sind, wurden drei Songs aufgezeichnet, die dann auf Youtube abrufbar sein werden. Um gemeinsam musizieren zu können, wurden alle Beteiligten natürlich vorab negativ auf Corona getestet.