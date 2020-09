Designer Niko Niko gegen Rassismus: Nur schwarze Models bei Show

„Alle Farben sind gleich“, so der Designer. Sein Testimonial Ana Milva verpackt er jedenfalls in ganz kräftige Farben, in 200 Meter blauen und auch orangefarbenen Tüll.

„Ich fühle mich wie eine Königin. Das ist so unglaublich. Jedes Mal, wenn ich Nikos Sachen trage, fühle ich mich einfach so unglaublich weiblich und schön und sexy. Und ich liebe das wirklich“, schwärmt die CATS-Darstellerin.

Auch bei der Show wird sie diese großen Roben tragen, was sie jetzt schon ein wenig nervös macht. „Das ist ein Riesenlaufsteg und das einzige, woran ich an dem Tag denken werde, ist nur nicht runterfallen, einfach nach vorne schauen und nicht auf mein extrem langes Kleid steigen. Ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich darüber nachdenke“, gesteht sie lachend.