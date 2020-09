Musical-Star Ana Milva Gomes im Baby-Talk: "Ich bin dauermüde"

Mitten im Lockdown wurde Ana Milva Gomes zum ersten Mal Mama, ihre Tochter Isabella Rose kam Ende März zur Welt. Im Zuge des Modeshootings für Designer Niko Niko, hat der KURIER mit ihr übers Mamasein geplaudert.

„Ich war, glaube ich, noch nie so müde in meinem Leben, ich bin dauermüde. Ich hab keine Worte dafür“, sagt Ana Milva auf Nachfrage, wie es ihr denn als Mama so gehe.