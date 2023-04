Neues Konzept und neue Führungsspitze beim "profil Editor's Dinner"

„Super“ findet das NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die sich noch viel mehr Frauen in Führungspositionen wünschen würde. „Ich würde mir mehr Chefredakteurinnen wünschen, aber natürlich auch mehr Landeshauptfrauen. Ich bin ja die Einzige in ganz Österreich, aber vielleicht schaffen wir es doch in den nächsten Jahren, dass es eine Zweite gibt.“

"Die Medien sind immer noch unterrepräsentiert, was Frauen betrifft. Chefredakteurinnen von Nachrichtenmagazinen und Tageszeitungen sind immer noch dünn gesät, umso wichtiger ist es, dass Anna Thalhammer jetzt das Profil leitet und eine deutliche Handschrift hineinbringen wird, weil sie eine Frau ist, die sich mit großem Selbstbewusstsein traut, ihre Meinung zu sagen", meinte auch Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn.

Unter den hochkarätigen Gästen ebenfalls gesichtet: Minister Martin Kocher, Raiffeisen-NÖ-Wien-Generaldirektor Michael Höllerer, ORF-General Roland Weißmann, Unternehmer Kari Ochsner, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und viele mehr.